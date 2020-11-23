Системам ПВО будет трудно опередить в прогрессе дроны – турецкий военный эксперт

Турецкие беспилотники, применявшиеся азербайджанской армией в Карабахе, выявили несоответствие требованиям современной войны стоящих на вооружении систем ПВО.

Об этом в беседе с # сказал турецкий военный эксперт Хакан Кылыч, отметив, что имевшиеся у армянской стороны российские и советские системы ПВО были предназначены для обнаружения и поражения крупных целей – самолетов фронтовой авиации.

«Эти системы в дальнейшем будут развиваться, чтобы обнаруживать и поражать медленно летающие и очень маленькие летательные аппараты, как это происходит с российской системой «Панцирь». Россияне задумались об этом после урока в операции «Весенний щит» и в Идлибе», — сказал эксперт.

Так же, по его словам, системам ПВО будет трудно опередить в прогрессе БПЛА, поскольку дроны развиваются быстрее, чем классические системы противовоздушной обороны.

«В будущих войнах мы станем свидетелями этого. Похоже, что в ближайшем будущем единственным реально эффективным средством борьбы с беспилотниками станут истребители. И если у одной из воюющих сторон будет преимущество в авиации, то действия дронов станут затруднительными», — считает Кылыч.

Касаясь вопроса применения «Байрактаров» во время активных боевых действий в Карабахе, турецкий эксперт поделился мнением, что их применение было бы невозможным, если бы азербайджанская боевая авиация не была бы равна, или не превосходила бы ВВС Армении.

«С другой стороны, нельзя недооценивать TВ-2, потому что они достигли большого успеха, позволив обойтись без людских потерь. То есть, они доказали, что являются неотъемлемой частью воздушного пространства, а точнее, воздушно-наземных миссий. Теперь, благодаря БПЛА турецкого производства, мировые армии узнали, что если у вас нет истребителя, который может остановить действия дронов противника, вы можете иметь столько систем ПВО, сколько захотите, но вы не сможете защитить свой танк и бронетехнику, даже мобильные пусковые установки баллистических ракет», — подчеркнул наш собеседник.

Для борьбы с маловысотными и малоразмерными дронами, по мнению респондента нашего издания, единственно эффективными средствами являются высокоэнергетические лазерные и многоствольные орудийные системы для малой высоты.

«Но даже если выполнить все эти условия, а именно – обеспечить превосходство в воздухе и насытить низковысотными средствами противовоздушной обороны, без интеграции военно-воздушных сил и зенитно-ракетных комплексов, радаров и систем командования на земле, без получения общей картины в пределах задач каждого пользователя, предпринятые меры не будут эффективными», — добавил он.

В заключение беседы Кылыч отметил, что для страны, обладающей дронами, критически важны не только разведка и наблюдение за маневрами противника, но и использование умных боеприпасов, таких как ROKETSAN MAM-L и т. д.

«БПЛА должны работать с совместным операционным центром с точки зрения противодействия электронным помехам, контроля времени пребывания в воздухе и обеспечения бесперебойной передачи данных. Потому что большинство обнаруженных целей могут менять свое местоположение, не дожидаясь того, пока прилетит ударный БПЛА или камикадзе. Другими словами, нужно постоянно видеть картинку в режиме реального времени, и как только в поле зрения попадает цель – уничтожить ее», — резюмировал турецкий эксперт.

Юсуф Поладов, специально для «Зеркало»