Сирия заявила о попытке наступления террористов в Латакии

Отряды террористов перешли в наступление в долине Эль-Габ на севере провинции Латакия и захватили поселение Танджара, сирийская армия в ходе контрнаступления сумела вернуть утраченные ранее территории, сообщается в заявлении командования армии САР.

«Вооруженные отряды в составе группировок «Хуррас ат-Дин» и «Исламская партия Туркестана»* организовали атаку на одну из наших позиций вчера вечером в деревне Танджара в долине эль-Габ. В ходе атаки с большой интенсивностью применялись минометы и крупнокалиберные пулеметы. Бойцы были вынуждены отступить с целью минимизировать потери личного состава»,- сообщается в заявлении армии.

Согласно докладу сирийского военного ведомства, командование вооруженных сил предприняло все необходимые меры, после чего в кратчайшие сроки была проведена контратака, которая длилась до утра понедельника.