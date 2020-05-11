Сирия заявила о попытке наступления террористов в Латакии

Отряды террористов перешли в наступление в долине Эль-Габ на севере провинции Латакия и захватили поселение Танджара, сирийская армия в ходе контрнаступления сумела вернуть утраченные ранее территории, сообщается в заявлении командования армии САР.
«Вооруженные отряды в составе группировок «Хуррас ат-Дин» и «Исламская партия Туркестана»* организовали атаку на одну из наших позиций вчера вечером в деревне Танджара в долине эль-Габ. В ходе атаки с большой интенсивностью применялись минометы и крупнокалиберные пулеметы. Бойцы были вынуждены отступить с целью минимизировать потери личного состава»,- сообщается в заявлении армии.
Согласно докладу сирийского военного ведомства, командование вооруженных сил предприняло все необходимые меры, после чего в кратчайшие сроки была проведена контратака, которая длилась до утра понедельника.
| 2020-05-11T18:26:19+00:00 11 мая 2020, 20:46|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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