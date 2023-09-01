На выборах президента Сингапура одержал победу бывший заместитель премьера страны Тарман Шанмугаратнам. Об этом сообщает The Straits Times.

По данным издания, Шанмугаратнам набрал 70,4% голосов, тогда как за его конкурентов Нг Кок Сонга и Тан Кин Лиана отдано 15,72% и 13,88% голосов соответственно.

«У меня есть полная уверенность, что он (новый президент Сингапура. — «Газета.Ru») будет отлично выполнять свои обязанности президента», — сказал по случаю победы Шанмугаратнама премьер-министр Сингапура Ли Сяньлун.