Власти Сингапура обеспокоены растущим интересом граждан к криптовалютам и их «нерациональной забывчивостью», когда речь идет о рисках, связанных с торговлей цифровыми валютами.

Об этом заявил управляющий директор Валютного управления Сингапура (MAS) Рави Менон. Поэтому власти хотят ограничить доступ розничных инвесторов к торговле криптовалютами.

MAS не намерено полностью запрещать торговлю криптовалютами, но хочет ввести определенные ограничения, которые помогали бы отсечь неквалифицированных инвесторов от рискованных операций цифровыми валютами.

«Это могут быть тесты на пригодность клиентов или ограничение использования кредитного плеча и кредитных средств для торговли криптовалютами», — заявил Менон, выступая на семинаре «Да — инновациям в области цифровых активов, нет — спекуляциям криптовалютами».

Сингапур является одним из крупнейших центров торговли криптовалютами в Азии благодаря относительно либеральному регулированию рынка. Однако нынешний кризис на криптовалютном рынке и многочисленные банкротства компаний, связанных с торговлей цифровыми активами, вынудили власти пересмотреть свою позицию.