Чтобы иметь доступ в Пентагон — штаб-квартиру министерства обороны США — журналисты впредь должны будут подписать обязательство не публиковать информацию, не согласованную с этим ведомством. СМИ были уведомлены о требовании Минобороны Соединенных Штатов вечером в пятницу, 19 сентября, пишут газета The Washington Post и онлайн-издание Politico.

«Этот беспрецедентный шаг представляет собой самое серьезное на сегодняшний день ограничение для репортеров, освещающих деятельность самого крупного федерального ведомства», — констатирует Politico.

«Информация Минобороны перед публикацией должна быть одобрена для обнародования соответствующим чиновником, отвечающим за согласование информации, даже если она не является секретной, — цитирует издание 17-страничный документ, предлагаемый журналистам для подписи. — Нарушение этих правил может вызвать временный отзыв или лишение пропуска в здание или потерю доступа».

Минобороны, которому администрация президента США Дональда Трампа недавно присвоила дополнительное название — министерство войны, обосновывает ограничения тем, что публикация любой несогласованной информации «представляет собой риск, который может нанести ущерб национальной безопасности Соединенных Штатов и подвергнуть опасности персонал министерства обороны США».

«На протяжении месяцев министр обороны Пит Хегсет и его штат ужесточали ограничения для репортеров, пишущих о Пентагоне, одновременно ограничивая прямую коммуникацию сотрудников Минобороны с прессой», — пишет The Washington Post.

В феврале Хегсет лишил нескольких СМИ, долгое время занимавшихся освещением деятельности, включая газету The New York Times и телеканал NBC News, их особых бюро в Пентагоне. Их место заняли более консервативные медиа — такие, как онлайн-издания Newsmax и Breitbart News, напоминает WP.

«Национальный пресс-клуб» осудил решение Пентагона. «Если новости о военных сначала должны быть одобрены правительством, общественность больше не получает независимого освещения, — цитирует WP заявление главы организации Майка Балсамо. — Она получает только то, что чиновники хотят показать им. Это должно встревожить каждого американца».

Сам Хегсет написал 20 сентября в соцсети X следующее: «Пентагоном управляет не «пресса», а люди. Прессе больше не разрешается бродить по коридорам охраняемого объекта. Носите бейдж и следуйте правилам — или отправляйтесь домой». (DW)