Символ бесконечного политического цинизма

Введение символа бесконечности в математическом смысле в его современном виде принадлежит английскому математику Валлису, который впервые использовал его в своём трактате 1655 года «О конических сечениях» (лат. De sectionibus conicis). В своей книге Валлис никак не объяснил выбор этого символа для обозначения бесконечности, по некоторым предположениям это мог быть вариант записи числа 1000 римскими цифрами (первоначально выглядевшей как CIƆ, либо CƆ), или буквы омега (ω) — последней буквы греческого алфавита.

У меня, в свете последних действий военно-политического руководства Армении, которое слишком очевидно поддерживает Россия, сложилось мнение, что в политическом смысле символом бесконечного цинизма можно назвать именно их — Еревана и Москвы — действия. В качестве доказательства обоснованности такого предположения, предлагаю послушать все то, что прозвучало в понедельник в ходе московской встречи министров иностранных дел России и Армении.

«Сегодня нам необходимо остановить военные действия, и роль России в этом процессе является крайне важной», — заявил глава МИД Армении Зограб Мнацаканян. То есть, он открыто указывает на то, что армянская сторона, не видя возможностей противостоять азербайджанской армии, которая восстанавливает территориальную целостность нашего государства, уже изменив так полюбившийся РА статус-кво, пытается удержать хотя бы то, что пока осталось под контролем оккупантов. Для чего буквально молит о прекращении огня.

И делает ставку в этом именно на Россию. Ту самую, на критике и оскорблениях которой играла нынешняя армянская власть, будучи оппозицией. Митинги в Ереване, участники которых держали плакаты с оскорблениями в адрес России и ее президента Владимира Путина, стараются «забыть» и в РА, и в РФ. Но, это еще не самое вопиющее из случившегося на встрече Лаврова и Мнацаканяна.

Глава армянского внешнеполитического ведомства в присутствии своего российского, даже не коллеги, а покровителя, нагло и цинично пытался обвинить Азербайджан в несоблюдении режима прекращения огня. Он договорился до того, что Азербайджан «совершает действия, равносильные военным преступлениям»! О том, что ни одна бомба не упала на Армению, а наша страна уничтожала всего лишь военные объекты противника, находящиеся на всем миром признанной оккупированной со стороны РА территории нашего государства, Мнацаканян говорить, ясное дело, не стал.

И про бомбежку Гянджи с территории Армении, в результате которой погибли деcять мирных жителей, 34 человека, включая детей, получили серьезные ранения различной степени тяжести, он также не вспомнил. Как и про удары по Мингячевиру. Как и про то, что с 27.09.2020 года по сегодняшний день в результате обстрелов армянской стороны погиб 41 мирный житель, 207 человек получили ранения. Кроме того, получили серьезные повреждения 149 гражданских объектов, 1185 жилых домов, 57 многоэтажных зданий.

Но, в который уже раз констатируя бесконечность цинизма представителей руководства Армении, вынужден указать и на аналогичные же действия со стороны РФ. Дело в том, что ни глава МИД РФ, ни пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сделавшие в понедельник заявления, не стали осуждать Армению за обстрел мирного города Гянджа и гибель ее населения! Хотя, по сути, этим шагом руководство РА проявило полнейшее неуважение к договоренностям, достигнутым 11 октября в ходе многочасовой встречи министров иностранных дел России, Азербайджана и Армении.

Тут уместно напомнить, что президент Ильхам Алиев назвал военным преступлением ракетный удар вооруженных сил Армении по городу Гянджа. «Армения грубо нарушила режим прекращения огня, подвергнув ракетному обстрелу мирных жителей Гянджи. Это военное преступление и грубое нарушение Женевских конвенций», — написал глава нашего государства в своем Twitter. В интервью телеканалу Haber Global президент Ильхам Алиев сказал, что указание о ракетном обстреле Гянджи дал лично премьер-министр Армении. То есть, глава нашего государства совершенно четко, обоснованно и ясно дал понять, кто именно несет прямую ответственность за срыв гуманитарного перемирия и гибель мирного азербайджанского населения Гянджи, удар по которому был нанесен баллистической ракетой системы «Эльбрус» (SCUD) российского производства. Но Лавров и Песков сделали вид, что не понимают очевидного. «Мы видим, что эта договоренность пока соблюдается не в полной мере и боевые действия продолжаются», — цитирует Лаврова ТАСС. Глава МИД РФ выразил надежду на то, что предстоящие контакты помогут реализовать договоренности по Карабаху. Никакого осуждения Армении за бомбежку Гянджи с его стороны не было!

В том же духе выступил и Песков. «Сейчас мы очень внимательно наблюдаем за ситуацией, мы видим сообщения с обеих сторон о нарушениях. Но считаем, что выполнение достигнутых договорённостей чрезвычайно важно для того, чтобы в перспективе выйти полностью на отказ от боевых действий и переход к политико-дипломатическим средствам урегулирования этого конфликта», — сказал он, по сути вновь уравнивая оккупанта и жертву оккупации. И никак не осудив Армению за бомбежку Гянджи. Плюс, ни Лавров, ни Песков не осудили Мнацаканяна за необоснованные обвинения в адрес Азербайджана. Наоборот, два этих официальных лица России по сути выступают с тех же позиций, что и официальный Ереван. Где просто молят всех о вечном перемирии, дабы сохранить под своим контролем остающиеся под оккупацией азербайджанские земли и потом снова вести бесконечные «мирные переговоры». Именно такие совместные российско-армянские действия и указывают на то, что это и есть символ бесконечного политического цинизма.