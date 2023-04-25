Российская пропагандистка Маргарита Симоньян решила публично подтвердить, что сын путинского пресс-секретаря Дмитрия Пескова действительно служил в «Группе Вагнера», но в итоге лишь посеяла дополнительные сомнения.

«Я знаю, что Саша, сын Пескова, пошел туда служить сам, с полного благославления и в каком-то смысле даже поощрения Пескова. Это ко множеству вопросов. И на многие вопросы отвечает», – заявила пропагандистка в эфире телевидения.

Не ясно, на какие вопросы отвечает утверждение Симоньян. Но понятно, что ее слова порождают новые вопросы и сомнения. А все потому, что сына Дмитрия Пескова зовут вовсе не Саша, а Николай.

На прошлой неделе главарь «Группы Вагнера» Евгений Пригожин огорошил заявлением, будто бы сын путинского спикера Дмитрия Пескова – Николай Песков – пошел добровольцем в эту группировку и якобы несколько месяцев провел на фронте артиллеристом на РСЗО «Ураган».

Однако вскоре выяснилось, что линией фронта для Пескова-младшего была Москва, а в роли установки залпового огня выступила дорогая иномарка, на которой он успел нахватать штрафов за превышение скорости в то самое время, когда якобы воевал в Украине. (unian.net)