Офис генпрокурора объявил подозрение российской пропагандистке, главному редактору Russia Today Маргарите Симоньян.

Соответствующее решение утвердил следственный судья, сообщила генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

«Симоньян Маргарита Семёновна, ваш процессуальный статус в Украине — подозреваемое лицо. Спешу вас уведомить о том, что следственный судья украинского компетентного суда, заслушав доводы украинских прокуроров, изложенные в соответствующем ходатайстве, нашёл их обоснованными и мотивированными. Таким образом, украинский суд разрешил вас, Маргарита Семёновна, арестовать и доставить в суд для избрания меры пресечения», — написала Венедиктова.

По ее словам, украинские прокуроры намерены в ближайшие дни инициировать процесс объявления Симоньян в международный розыск.

«По мнению украинской прокуратуры и ссылаясь на практический опыт, вы должны понимать, что будете задержаны при пересечении границы другого государства с целью последующей экстрадиции в Украину», — добавила Венедиктова.

Как сообщал УНИАН, ранее Кабинет министров одобрил и внес на рассмотрение СНБО предложения по бессрочному применению персональных экономических и других ограничительных мер к физическим и к юридическим лицам Российской Федерации. Среди прочих, санкции предлагается ввести против Маргариты Симоньян.