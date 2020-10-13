Силовики в Минске «испугались» пенсионеров

В Минске силовики применяли слезоточивый газ и светошумовые патроны из-за проявления участниками марша пенсионеров «агрессии». Об этом в понедельник, 12 октября, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя пресс-службы ГУВД Мингорисполкома Романа Лашкевича.

«Было применение светошумовых патронов из пистолета «Оса» и слезоточивого газа — в тот момент, когда граждане начали проявлять агрессию в отношении правоохранителей», — заявил Лашкевич.

По его словам, агрессия со стороны протестующих также была проявлена не только по отношению к самим силовикам, но и к транспортному средству, сотрудников силовых служб, которое окружили протестующие.

«Поэтому из микроавтобуса был произведен выстрел в воздух светошумовым патроном», — сказал он.

В Минске пенсионеры вышли на марш протеста. Участники марша пенсионеров не давали уехать автобусам с неизвестными в балаклавах. Пенсионеры скандировали «Мы еще походим». Также они кричали слова благодарности медикам, стоящим в цепи солидарности около больницы.