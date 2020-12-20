Силовики стянули спецтехнику к резиденции Лукашенко

Значительное количество милицейской спецтехники стянуто в район рабочей резиденции президента Беларуси в Минске в воскресенье перед анонсированной оппозицией акцией протеста, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее оппозиционные Telegram-каналы призвали протестующих выйти в воскресенье на несанкционированное массовое мероприятие — «марш народного трибунала». В последние недели протесты проходят в «дворовом формате».
В воскресенье утром в районе стелы «Минск — город герой» и рабочей резиденции президента Беларуси Александра Лукашенко на проспекте Победителей наблюдается значительное милицейское усиление, дежурят сотрудники ГАИ. На улице Саперов недалеко от резиденции главы государства припаркованы десятки автозаков, автомобилей с колючей проволокой, бронетранспортеры с комплексом «Рубеж», микроавтобусы для перевозки силовиков.
Возле стелы также дежурят правоохранители, а с обратной стороны расположенного рядом музея истории Великой Отечественной войны замечены военные грузовики и машины с колючей проволокой.