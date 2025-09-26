Землетрясение магнитудой 5,9 зарегистрировано у побережья американского штата Орегон.
Об этом говорится в сообщении Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Очаг залегал на глубине cвыше 10 км.
Эпицентр находился в 230 км к западу от портового города Кус-Бей.
Отмечается, что землетрясение произошло в 338 км к юго-западу от города Юджин (второй по величине город штата Орегон — ред.), где проживают 163 тыс. человек.
Информации о пострадавших и разрушениях не поступало. Угроза цунами не объявлялась.