Компания Siemens Energy AG не подтвердила заявление российского «Газпрома» о том, что ей негде ремонтировать турбины для трубопровода «Северный поток». Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе концерна.

«Мы не можем подтвердить заявления «Газпрома», прозвучавшие сегодня утром», — признались в Siemens.

Кроме того, собеседник агентства отметил, что заявление Siemens Energy AG по ситуации с турбинами для трубопровода «остается в силе». Ранее компания заявляла, что не участвует в техобслуживании газопровода, но готова принять участие в технических работах, а также что причин для прекращения эксплуатации «Северного потока» якобы нет.