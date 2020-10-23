Си Цзиньпин призвал ускорить модернизацию армии Китая

Китаю необходимо ускорить процесс модернизации вооруженных сил, заявил председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин. Об этом сообщает агентство «Синьхуа».
«Мы должны ускорить модернизацию национальной обороны и вооруженных сил, превратить народную армию Китая в армию передового мирового уровня <…> Без сильной армии не может быть сильной родины», – подчеркнул китайский лидер.
По его словам, для развития социализма с китайской спецификой стране необходимо «продвигать развитие страны и безопасность, процветание Китая и военную мощь».(Газета.Ru)