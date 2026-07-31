Китай усилит применение беспилотных и интеллектуальных технологий в военной сфере и будет поэтапно создавать интеллектуализированную военную систему. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин на коллективной учебе Политбюро ЦК КПК по вопросам модернизации национальной обороны и вооруженных сил.

«Необходимо усилить военное применение беспилотных интеллектуальных технологий и поэтапно сформировать интеллектуализированную военную систему», — приводит Центральное телевидение Китая его слова.

По словам китайского лидера, боеспособность остается главным ориентиром и критерием модернизации армии. Он потребовал развивать сетевые информационные системы, совершенствовать интеграцию боевых возможностей, проводить проверки в условиях, приближенных к реальным, и укреплять боевую подготовку.

Си Цзиньпин также призвал углублять борьбу с коррупцией и совершенствовать систему контроля за крупными военными проектами. Он подчеркнул необходимость обеспечить абсолютное руководство КПК вооруженными силами.

В период 15-й пятилетки Китаю предстоит в установленные сроки выполнить цели к столетию Народно-освободительной армии Китая и добиться решающего прогресса на пути к базовой модернизации национальной обороны и вооруженных сил, указал председатель КНР.