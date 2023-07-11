Председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко заявил, что в Пекине готовятся к приезду президента России Владимира Путина в октябре 2023 года.

Как передает # со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам, бывший посол РФ в КНР (2013-2022) Андрей Денисов.

«В ходе встречи с Валентиной Ивановной Матвиенко председатель Си Цзиньпин сказал, что китайская сторона готовится к ожидаемому в октябре визиту президента России для участия в третьем форуме «Один пояс — один путь», — сказал Денисов.