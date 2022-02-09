Сегодня, 9 февраля, правительство Швеции отменило все ограничения, введенные из-за коронавируса, передает ТАСС.

Власти объяснили такой шаг высоким уровнем вакцинации в стране. Кроме того, все меньше шведов заболевают тяжелыми формами коронавируса и попадают в отделения интенсивной терапии. Также правительство учитывает растущую информированность экспертов о самом заболевании.

«Показатели заражения еще какое-то время будут оставаться высокими, но самые тяжелые последствия инфекции, по-видимому, уже позади», — заявила премьер-министр Швеции Магдалена Андерсон.

После отмены ограничений с людей снимут обязательство проходить ПЦР-тестирование при появлении симптомов простуды. Также власти отменяют запрет на въезд в страну.

Отменены ограничения на проведение публичных мероприятий, их участникам больше не потребуется предъявлять сертификаты о вакцинации. Также будут сняты ограничения на обслуживание в общепите и поездки на поездах и автобусах дальнего следования. Теперь желающим совершить поездку не придется заранее бронировать места в транспорте, билеты можно будет покупать в кассах вокзалов.

С 9 февраля для того, чтобы попасть в Швецию, жителям стран Европейского союза, Северной Европы и Европейской экономической зоны не придется предъявлять COVID-паспорта. Для остальных стран запрет на въезд продлен до 31 марта 2022 года.