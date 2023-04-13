Швейцарские банки с марта начали предупреждать клиентов из России о закрытии счетов в случае, если они выявят уплату налогов в российский бюджет.

Первыми предупреждения разослали UBS и Credit Suisse, пишет РБК со ссылкой на адвокатов, работающих с российскими клиентами в Швейцарии, а также на источник в банковском секторе страны.

«В наше юридическое бюро обратилось около десяти человек, которым пока неофициально звонили сотрудники банков с предупреждением, что если они не перестанут являться владельцами расположенных в России компаний и оплачивающих налоги, то банку придется закрыть их счет», — говорит управляющие партнер Швейцарского юридического бюро LEOLEX Роман Кудинов.

По его словам, действия банков пока носят выборочный, а не массовый характер. Кредитные организации объясняют свое решение тем, что клиенты платят налоги государству, которое дестабилизирует ситуацию в Украине.

Как отмечает другой швейцарский адвокат, его клиенты уже столкнулись с блокировкой счетов из-за уплаты налогов в российский бюджет. Об этом ранее сообщал телеграм-канал «Беспощадный пиарщик».

Швейцарские банки вынуждены прибегать к таким мерам из-за давления на них властей, парламентских партий и Государственного Секретариата Швейцарии по экономике (SECO), которые заговорили об ужесточении контроля за исполнением санкций против России, отмечает Кудинов.