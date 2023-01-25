Швейцария вслед за ЕС вводит со среды ограничения на экспорт в Россию некоторых товаров, включая товары двойного назначения, и запрет на оказание РФ ряда услуг, говорится в заявлении швейцарского правительства, передает Интерфакс.

«Федеральный совет приступит к реализации оставшихся мер девятого пакета санкций, которые вступают в силу 25 января. Эти меры включают запрет на услуги в области тестирования продуктов, рекламы, исследований рынка, а также услуги при проведении опросов общественного мнения», — говорится в пресс-релизе.

Меры вступают в силу в 18:00 по местному времени.

Также власти Швейцарии вводят режим экспортного контроля в отношении различных товаров, «в том числе товаров двойного назначения, товаров для модернизации военной и технологической сферы или для развития военно-промышленного комплекса и сферы безопасности, а также товаров, способствующих наращиванию промышленного потенциала России». Кроме того, вступает в силу запрет на экспорт товаров для аэрокосмической отрасли, в частности на экспорт двигателей для самолетов и беспилотников. Также Швейцария запрещает инвестиции в российский горнодобывающий сектор.

Помимо этого сообщается, что власти Швейцарии «могут предоставлять исключения из эмбарго на поставки оружия», в частности, «на оборудование по разминированию для его использования на Украине в конкретных случаях».