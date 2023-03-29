Швейцария в полной мере присоединилась к десятому пакету антироссийских санкций ЕС с 29 марта. Об этом сообщается в среду на официальном сайте Федерального совета (правительства) Швейцарии.

«На своем заседании 29 марта Федеральный совет принял решение ввести дальнейшие санкции против России», — говорится в сообщении. «Уже 1 марта Федеральный департамент по экономическим вопросам, образованию и исследованиям внес поправки в приложения к постановлению в рамках своей компетенции и утвердил санкции Швейцарии в отношении еще около 120 физических и юридических лиц. Федеральный совет в настоящее время принимает оставшиеся меры десятого пакета санкций, вступающих в силу с 29 марта», — подчеркивается в сообщении правительства.

Как пояснило правительство, «помимо адаптации положений, касающихся обязательной отчетности в финансовой сфере, эти меры включают запрет гражданам России на осуществление функций в органах управления собственников или операторов объектов критической инфраструктуры и предусматривают ужесточение в имущественной сфере». В конкретном плане речь, в частности, идет о «новых мерах контроля и ограничениях в отношении экспорта различных товаров двойного назначения» в военно-технической сфере и сфере безопасности, в авиационной и космической промышленности. Введены также новые ограничения на ввоз в Швейцарию российских товаров, экспорт которых «играет важную роль для экономики России».