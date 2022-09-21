Президент Швейцарской Конфедерации Иньяцио Кассис заявил, что Швейцария придерживается нейтрального статуса, не вовлечена в конфликты и никому не предоставляет военную поддержку.

Об этом он сообщил во время выступления на общеполитической дискуссии 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, передает РИА «Новости».

Как напомнил Кассис, Швейцария является нейтральной страной и строго соблюдает это право, закрепленное в международном публичном праве.

«Мы не вовлечены в конфликты и не предоставляем никакой военной поддержки ни одной из сторон конфликта. Ничто не может это изменить или поставить под вопрос», — сказал президент.

Он также пояснил, что нейтралитет его страны не означает безразличия и «отсутствия солидарности».

Швейцария обязуется защищать принципы свободы, демократии и верховенства права, другими словами ценности, которые включены в швейцарскую конституцию, добавил он.