Швейцария не будет нарушать свои законы о нейтральном статусе государства ради поставок оружия Украине. Об этом заявил президент страны Ален Берсе на брифинге в Берлине.

Он подчеркнул, что Швейцарию «нельзя просить нарушать наши собственные законы», призывая разрешить реэкспорт швейцарского оружия в Украину.

По словам Берсета, дискуссии о позиции Швейцарии в отношении реэкспорта оружия в Украину продолжаются, но в настоящее время о таких поставках не может быть и речи. Он сослался на швейцарский закон, который «ясно об этом говорит». (УНИАН)