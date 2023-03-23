Парламент Швеции – Риксдаг – одобрил законопроект, позволяющий стране присоединиться к союзу НАТО.

За документ проголосовали 269 депутатов – как представители правящей коалиции, так и оппозиционные социал-демократы и правые популисты из партии «Шведские демократы». Против были 37 депутатов от двух оппозиционных левых партий.

Исход голосования был ожидаемым – Швеция начала переговоры о вступлении в НАТО в мае прошлого года, после российского вторжения в Украину, на основе консенсуса крупнейших политических сил. К нынешнему моменту договор о вступлении страны в Североатлантический союз ратифицировали уже 28 стран НАТО из 30. Ожидается, что Венгрия сделает это в ближайшее время, однако согласия Турции на вступление Швеции в НАТО пока не получено.

В любом случае голосование шведского парламента формально подтверждает завершение периода нейтралитета, который продолжался более 200 лет, в том числе в годы мировых войн и во время холодной войны.

Швеция намерена вступить в НАТО вместе с соседней Финляндией, которая также отказалась от традиционного нейтралитета после российского вторжения в Украину. (svoboda.org)