Шведский автопроизводитель Scania планирует сократить до 5 тыс. человек

Шведский производитель грузовых автомобилей, автобусов, промышленных и морских двигателей Scania планирует из-за падения спроса уволить 5 тыс. сотрудников, в том числе 1 тыс. человек в Швеции. Об этом говорится в распространенном в понедельник пресс-релизе концерна.

«Кризис из-за вспышки коронавируса привел к тому, что Scania вынуждена работать с меньшей нагрузкой. Это означает, что, по нашим оценкам, всего в мире у нас избыток 5 тыс. сотрудников, в том числе до 1 тыс. человек в головном офисе в Сёдертелье, — приводятся в сообщении слова главы Scania Хенрика Хенрикссона. — Мы считаем, что потребуется много времени, чтобы спрос вернулся на тот уровень, который был до начала кризиса, нужно адаптировать всю организацию к новой ситуации уже в этом году. Это касается мер в масштабах всей компании, не исключаются уведомления об увольнении».

По мнению руководства, кризис требует пересмотра как числа консультантов и сотрудников, так и структурного изменения отдельных производственных и коммерческих операций компании. Меры также касаются подразделений Scania, которые обычно не подвержены влиянию краткосрочных изменений объема производства.

Scania ранее объявила о временном увольнении части сотрудников. Это, по мнению компании, снизило негативные экономические последствия для бизнеса. Но автопроизводителю необходимы дополнительные меры экономии.(ТАСС)