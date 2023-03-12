«Уже подписаны различные документы о сотрудничестве с городами 6 стран».

Об этом в интервью АПА сообщила завотделом Управления Государственного заповедника города Шуша Самая Мамедова.

«Особо хочу отметить, что Шуша стала «городом-побратимом» венгерского города Веспрем, и город Веспрем является одним из трех городов, выбранных культурной столицей Европы в 2023 году», — сказала Самая Мамедова.

Отметим, что Шуша будет сотрудничать со статусом «города-побратима» с городами 6 стран – Турции, Узбекистана, Казахстана, Болгарии, Венгрии и Кореи.