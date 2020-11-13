Штаб Трампа отозвал иск по голосованию в Аризоне

Предвыборный штаб президента США и кандидата на пост главы государства на следующий срок Дональда Трампа отозвал иск из-за незасчитанных голосов в крупнейшем округе Аризоны Марикопа.

Как передает РИА Новости, об этом говорится в уведомлении в судебной базе.

«Со времени вчерашних слушаний сведение голосов по всему штату сделало ненужным судебное решение по части президентских выборщиков», — отмечается в документе.

В иске говорилось, что ошибочные действия сотрудников избиркомов при работе с машинами для голосования привели к тому, что часть голосов не засчитали.

По прогнозам телеканала CNN, после подсчета 99 процентов бюллетеней в штате за кандидата от демократов Джо Байдена проголосовало 49,4 процента избирателей, за Трампа — 49,1 процента. Кандидатов разделяет менее 14 тысяч голосов.

В минувшую субботу Байден заявил о своем избрании президентом страны, до этого о его победе объявили крупнейшие американские СМИ. Вместе с этим Трамп сказал, что выборы еще далеки до завершения, он намерен отстаивать собственную победу в суде.