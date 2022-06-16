Бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер рассчитывает добиться «взаимоприемлемого урегулирования» вопроса об отмене части его привилегий как бывшего главы правительства. Его адвокат запросил у бюджетного комитета бундестага для ознакомления «поддающееся проверке и, следовательно, обжалуемое решение», сообщает со ссылкой на текст письма агентство dpa в среду, 15 июня.

В обращении говорится, что бывший канцлер узнал о закрытии его бюро в парламенте и лишении его сотрудников из СМИ. Как указывает адвокат, единственная названная причина такого решения в том, что Шрёдер якобы больше не выполняет никаких обязательств в качестве экс-канцлера. Никаких других обоснований не приводится, говорится в обращении адвоката.

«Возможно, это связано с тем, что есть другая причина отмены этих «привилегий», о которой не хотят говорить. Решение бюджетной комиссии, как видно из сообщений СМИ, явно незаконное и неконституционное», — заключает адвокат бывшего канцлера. Юридическое разъяснение «не ставится во главу угла», возмущается он, указывая на «неприемлемую травлю», и предлагает комитету найти возможность взаимоприемлемого урегулирования в ходе «разговора на равных».

В мае стало известно, что правящая коалиция в бундестаге достигла договоренности о закрытии бюро Герхарда Шрёдера. В Германии Шрёдера резко критикуют за отказ дистанцироваться от Путина и однозначно осудить российское вторжение в Украину. (DW)