Шри-Ланка обсуждает с российскими властями возможность прямых поставок нефти из РФ. Об этом заявила в субботу посол Шри-Ланки в Москве Джанита Абейвикрема Лиянаге в интервью телеканалу RT.

«Мы получаем российскую нефть через Индию, а также через Ближний Восток. Сейчас мы ведем диалог с российскими властями о том, чтобы получать прямые поставки нефти из России, — сказала она. — Я также встречалась с заместителем министра энергетики, Шри-Ланка также запросила кредитную линию для этого».

«Сейчас также идут обсуждения о коммерческой кредитной линии для поставок угля из России», — добавила дипломат.

Посол отметила, что Шри-Ланка прилагает все усилия для укрепления отношений с Россией. «Из-за экономического кризиса торговля между странами немного сократилась, но мы планируем увеличить ее во многих аспектах», — указала Лиянаге.