Бывшему федеральному канцлеру ФРГ Герхарду Шредеру пригрозили исключением из Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в случае сохранения им деловых связей с Российской Федерацией. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Если Шредер останется на зарплате у Путина, он не сможет остаться в СДПГ. Точка», — заявил заместитель председателя партии и вице-премьер федеральной земли Саар Анке Релингер.

Похожее заявление озвучила председатель молодежной организации СДПГ Juso Джессика Розенталь. Также ультиматум об уходе экс-канцлера Германии выдвинули сопредседатели СДПГ Ларс Клингбейл и Саския Эскен.