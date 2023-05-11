Бывший канцлер Германии и большой любитель кровавого российского режима имени Путина Герхард Шредер, а также ряд других немецких политиков, посетили прием в российском посольстве в Берлине 9 мая по случаю Дня победы.

Об этом пишут немецкие издания Bild и Berliner Zeitung. В частности, в гостях в посольстве РФ присутствовал лидер право-популистской партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Хрупалла.

«И вместе они без стеснения показали, на какой стороне войны в Украине они стоят: на стороне кремлевского диктатора и военного тирана Владимира Путина. Игнорируется варварская агрессивная война — резня мирных жителей, изнасилование женщин, похищение детей», — пишет Bild.