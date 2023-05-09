Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, выступая в Европарламенте, что Евросоюз не должен бояться «демонстрации силы» России, передает Speigel.

«Нас не должна запугивать такая демонстрация силы. Мы должны оставаться верными нашей поддержке Украины столько, сколько потребуется», — сказал он, комментируя прошедший в Москве на Красной площади парад.

Он подчеркнул, что «посыл нынешнего 9 мая должен заключаться» не в новостях из Москвы, а «в том, что прошлое не сможет одержать победу над будущим».

Канцлер также назвал США «самым важным партнером» ЕС, а целью курса Европы «процветающую, демократическую, европейскую Украину», демонстрирующую отказ от «имперской, ревизионистской, незаконной политики» РФ на континенте.

В ЕС 9 мая отмечают День Европы. Этот день также предложили праздновать и украинские власти.

9 мая Киев посетила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, которая назвала Киев «самым подходящим местом» для празднования Дня Европы. (Газета.Ру)