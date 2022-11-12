Канцлер Германии Олаф Шольц сказал, что по-прежнему продолжает регулярно обращаться за советом к своей предшественнице на посту Ангеле Меркель.

Как сообщает «Европейская правда», об этом Шольц заявил в пятницу во время дискуссии, организованной вещателем RND.

«Прежде всего, мы знаем друг друга очень давно и всегда хорошо работали вместе, несмотря на то, что находимся в разных партиях (Шольц из Социал-демократической партии, Меркель — в Христианско-демократическом союзе). И так будет продолжаться», — пояснил канцлер.

Он одновременно добавил, что консультируется со многими другими людьми «далеко за пределами правящих партий» и «не чувствует себя одиноким».