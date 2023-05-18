Страны Группы семи (G7) будут продолжать оказывать санкционное давление на Россию, чтобы не допустить обхода ограничений. Об этом заявил в четверг канцлер Германии Олаф Шольц по прибытии в Хиросиму для участия в саммите «Большой семерки».

Шольц выразил уверенность в том, что странам G7 удастся выработать общую линию по вопросу санкций в отношении России. «Главное — дальше развивать санкционный режим таким образом, чтобы обойти его было невозможно», — сказал глава правительства ФРГ. «Я предполагаю, что мы сможем очень хорошо найти общий язык по всем этим вопросам. Все так хорошо подготовлено, что я полностью уверен, что в отдельных случаях все также получится», — подчеркнул он.

В то же время Шольц выразил надежду на то, что «данный вопрос будет решен очень хорошо и очень прагматично».

Ранее агентство Reuters сообщило, что лидеры стран Группы семи на саммите в Японии намерены объявить о новых мерах по ужесточению санкций против энергетического сектора РФ, пресечению обхода антироссийских рестрикций, а также об ограничениях экспорта. Речь шла о мерах, направленных на предотвращение «обхода санкций с участием третьих стран», на нанесение ущерба энергетическому сектору РФ, а также на «ограничение торговли, которая поддерживает Вооруженные силы РФ». (ТАСС)

