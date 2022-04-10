Канцлер Германии Олаф Шольц обсудил по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским ход переговоров Киева и Москвы о мирном урегулировании в Украине. Как сообщает в воскресенье, 10 апреля, пресс-служба канцлера ФРГ, при этом Шольц резко осудил «мерзкие военные преступления российских военных в Буче и других районах Украины».

Глава германского правительства подчеркнул солидарность с жителями Украины и полною поддержку в их адрес со стороны Берлина. Вместе со своими партнерами правительство ФРГ сделает все возможное, чтобы обеспечить объективное расследование этих преступлений и выявить виновных, чтобы они могли быть привлечены к ответственности в национальных и международных судах, пообещал Шольц.

Канцлер ФРГ и президент Украины также обменялись мнениями о возможностях дальнейшей поддержки Украины и договорились оставаться в тесном контакте, указывает пресс-служба Олафа Шольца.

Со своей стороны, Владимир Зеленский написал в Twitter, что темой обсуждения стала и возможность введения новых санкций против России. (DW)