Владимир Путин до сих пор не осознал, что его решение начать войну с Украиной было ошибкой, а его взгляд на ситуацию не изменился, несмотря на поражения, рассказал канцлер Германии Олаф Шольц после разговора с российским президентом по телефону.

«К сожалению, я не могу сказать вам, что теперь он осознал, что начинать эту войну было ошибкой, и нет никаких признаков того, что теперь у него появился новый взгляд», – сказал Шольц. По его словам, он призвал Россию вывести войска из Украины после поражения под Харьковом, но не услышал от Путина «никаких признаков» готовности что-то менять в этом конфликте.

Тем не менее Шольц считает правильным разговаривать с Путиным и говорить ему то, что «я должен сказать по этим вопросам с моей точки зрения». «Я твердо убежден, что Россия должна уйти… чтобы у мира в регионе был шанс», – отметил Шольц. По его словам, с каждым днем становится понятнее, что это единственный шанс. «Мы должны говорить об этом, и это то, что я сделал», – заключил канцлер Германии.

Телефонный разговор Шольца и Путина состоялся 13 сентября после успешного контрнаступления Украины в Харьковской области, в результате которого было освобождено более 8000 квадратных километров территории. Шольц позвонил президенту России после президента Франции Эммануэля Макрона. Он призвал «полностью вывести войска» из Украины и восстановить территориальную целостность страны. Шольц посоветовал Путину «как можно скорее найти дипломатическое решение [конфликта], основанное на прекращении огня».

Путин ответил Шольцу претензиями к Западу, который не выполняет зерновую сделку, а также не снимает санкции с российского продовольствия. Также Путин пригрозил «масштабной катастрофой» на Запорожской АЭС из-за ракетных ударов ВСУ. Прибег российский президент и к традиционным обвинениям Киева, который, по его словам, нарушает международное гуманитарное право, обстреливая Донбасс, где «гибнут мирные жители».

После Шольца призвать Путина к прекращению войны попытался генсек ООН Антониу Гутериш. «Мы далеки от окончания войны», – констатировал он после разговора с российским президентом. «Перемирия не предвидится. Я бы солгал, если бы сказал, что это произойдет», – добавил генсек ООН. (moscowtimes.ru)