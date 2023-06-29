Канцлер Германии Олаф Шольц призвал Европейский Союз продолжать оказывать поддержку Украине. Захватническая война России в Украине может продолжаться еще долгое время, поэтому лидеры стран ЕС должны «объединиться и сказать, что мы готовы держаться долго», заявил он, прибыв на саммит ЕС в Брюссель.

По словам Шольца, мятеж наемников ЧВК «Вагнер» ясно показывает, что «отдавать военную силу в частные руки просто безответственно». «Это проблема, которую Путин создал сам», заявил он, подчеркнув, однако, что целью западных стран является «не смена правительства» в России, а независимость Украины.

«Мы не являемся стороной того, что происходит в России, — отметил канцлер ФРГ. — Германия может только наблюдать». (DW)