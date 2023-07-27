Главу Министерства обороны России Сергея Шойгу поразила мощь армии Северной Кореи, и он охарактеризовал ее как «сильнейшую в мире», утверждает центральное телеграфное агентство КНДР.

«[Шойгу] подчеркнул, что Корейская народная армия, тесно сплоченная вокруг Верховного Главнокомандующего, неустанно укрепляла свою мощь, <…> в результате чего стала сильнейшей в мире», — говорится в сообщении.

Агентство уточнило, что такую оценку Шойгу дал в ходе своего выступления на приеме в Минобороны страны. В Москве о подобных высказываниях министра не сообщали.

Российская делегация прибыла в Северную Корею вечером 25 июля в целях «укрепления военных связей». В аэропорту Пхеньяна Шойгу приветствовали солдаты. Они отдали ему честь на фоне красного знамени с надписью «Добро пожаловать, товарищ министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу!» на корейском и русском языках. В качестве звукового сопровождения был выбран гимн России.

Накануне глава ведомства встретился с председателем КНДР Ким Чен Ыном. Они посетили выставку вооружений в Пхеньяне. Ким показал Шойгу баллистические ракеты, запрещенные резолюцией Совета Безопасности ООН, которую в свое время одобрила и Россия. Также на фотографиях госСМИ с выставки обнаружились беспилотники, похожие на американские RQ-4 Global Hawk и MQ-9 Reaper.

Минобороны РФ сообщило, что «в ходе беседы с лидером КНДР состоялся обмен мнениями по вопросам глобальной и региональной безопасности».

До этого Шойгу провел переговоры со своими северокорейским коллегой Кан Сун Намом. Что обсуждали министры, неизвестно. Визит такого уровня — первый за постсоветское время. Кремль мог отправить Шойгу в Северную Корею, чтобы получить 152-мм артиллерийские снаряды, необходимые для войны с Украиной, писал Bloomberg. /moscowtimes.ru/