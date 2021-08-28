В поселке Sea Breeze продолжается реализация плана развития инфраструктуры и создания уникального пространства с упором на строительство социальных объектов. Одним из них стала частная средняя школа LANDAU School, названная в честь Льва Давидовича Ландау.

В Азербайджане школа прославилась своей благотворительной миссией – начиная с этого года LANDAU School будет на безвозмездной основе в рамках проектов #POLAD (в честь генерал-майора Полада Гашимова), #NATAVAN (в честь карабахской поэтессы Хуршидбану Натаван) и #UZEYIR (в честь выдающегося азербайджанского композитора Узеира Гаджибекова) обучать сразу три категории учеников – детей, чьи отцы стали шехидами Карабахской войны, девочек, рано потерявших матерей и детей с ограниченными физическими возможностями.

Как сообщили # в образовательном учреждении, экзамен, без которого невозможно поступление в данную школу, успешно прошли свыше 20 детей из трех категорий.

Общая территория, на которой будет расположен корпус школы в Sea Breeze составляет 3 гектара. Всего будет построено 3 здания. На данный момент готово только первое из них, рассчитанное на 216 учащихся. В здании 15 кабинетов.

Помимо классных комнат, тут имеются буфет, гимнастический зал, а также открытый спортивный зал. Пока в данном корпусе предусмотрен только английский сектор, который со временем будет охватывать всю линейку классов с первого класса по одиннадцатый.

Открытие школы стало праздником для учеников всех возрастов. На open air площадке для учащихся свои композиции исполнил народный артист Азербайджана EMIN. Певец также откликнулся на инициативу руководства школы и с радостью согласился ответить на интересующие школьников вопросы, а затем – сфотографироваться на память с каждым желающим ребенком.

Вопросы дети задавали разные. Кто-то просил совета: «Как быть, если хочется стать и доктором, и певицей, но взрослые говорят, что это невозможно».

— Это возможно, никому не верьте! Посмотрите на меня», — ответил артист. Ученик начальной школы Фахри попросил артиста провести один день с лучшими учениками.

«С огромной радостью! Даю торжественное обещание провести даже не один день, и надеюсь, что мои дети также поступят в эту школу и попадут в разряд лучших учеников», — ответил артист.

«Нужно уметь делать через не хочу. Для кого-то это – уроки, для кого-то занятия спортом и т. д. Меня учил этому отец, и это качество помогает выработать в себе трудолюбие. А трудолюбие всегда и во всем приводит к каким-то результатам. Нужно ставить перед собой цель», — в общении с детьми EMIN всячески старался мотивировать и вдохновлять юное поколение.

Признался, что сам учился в школе не очень хорошо, о чем впоследствии сожалел:

«Знания – это дорога в жизнь. Нужно хорошо учиться», — сказал он, отмечая, что именно школа формирует человека, и что, не считая родителей, своим успехам каждый ребенок обязан педагогам.

«Самые большие инвестиции, которые мы можем вложить в ребенка – это дать ему хорошее образование», — сказал народный артист.

Вспоминая свои школьные годы, певец рассказал журналистам, что учиться ему довелось не только в Москве, но и в США и Швейцарии, признался, что по сей день поддерживает связь с некоторыми педагогами, а дружба с ребятами, которую он завел со школьной скамьи, продолжается по сей день.

Относительно дальнейших планов благоустройства Sea Breeze, певец и бизнесмен рассказал, что в ближайшем будущем на территории появятся больница, ресторан Zafferano на воде, вдвое расширится пляжная зона, торговый центр и магазины. Помимо этого, планируется высадка 30 000 деревьев. Новая прибрежная полоса будет беспрепятственно использоваться жителями местных поселков и горожанами. При расширении пляжной зоны Sea Breeze в западном направлении будет отведено место для бесплатного пляжа с самостоятельным подъездом и современным оснащением: паркинги, раздевалки и душевые, зоны для фудтраков, зонтики и даже велодорожки. Береговая линия общественного пляжа составит около 15 Га.