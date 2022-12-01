Миллиардер Василий Анисимов отказался от гражданства России и переехал в Швейцарию, пишет Forbes со ссылкой на документы, которые бизнесмен подал в Британскую регистрационную палату.

Владелец девелоперской компании Coalco, чье состояние оценивается в 1,6 млрд долларов, получил гражданство Хорватии. Он уведомил об этом власти Британии 28 сентября, так как в стране работает компания Degelov UK, принадлежащая ему и сыну казахстанского бизнесмена Якову Клебанову.

Degelov владеет 40% Степногорского горно-химического комбината, добывающего уран и молибден. Компания разрабатывает молибденовые, медные и урановые рудники в Акмолинской и Алматинской областях Казахстана. Ему принадлежит одно из крупнейших в стране урановых месторождений — «Буденовское».

При регистрации Degelov в Британии в 2017 году Анисимов был назван гражданином России, который проживает в РФ. 12 октября указом президента России Анисимов был награжден орденом «За заслуги перед отечеством» IV степени. До 1 октября он занимал должность президента Федерации дзюдо России, первый вице-президент которой — миллиардер и близкий друг Путина Аркадий Ротенберг.

До этого пять российских миллиардеров объявили об отказе от гражданства России. После начала войны в Украине об этом заявили основатель инвестиционной компании Freedom Finance Тимур Турлов, основатель группы фондов DST Global и бывший совладелец Mail.Ru Group Юрий Мильнер, основатель Revolut Николай Сторонский, основатель «Тройка Диалог» Рубен Варданян и основатель Тинькофф банка Олег Тиньков. (moscowtimes.ru)