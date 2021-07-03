Как минимум шесть человек погибли в результате крушения легкомоторного самолета на юге Гаити, недалеко от столицы страны — города Порт-о-Пренса. Об этом в субботу, 3 июля, сообщило AFP.

По предварительным данным, на борту воздушного судна находились двое граждан Доминиканской республики.

Другие детали инцидента не уточняются. Его обстоятельства выясняются, ведется расследование.

Ранее в этот же день сообщалось, что вертолет Береговой охраны CША спас из воды двух пилотов грузового Boeing 737, который в пятницу, 2 июля, рухнул у Гавайских островов. Летчики планировали вернуться в Гонолулу после выявления проблем с двигателями. Однако экипажу пришлось сажать самолет прямо на воду (iz. ru)