Россия не была, не является и не может быть для Азербайджана дружественным государством. Это аксиома. Все договора, подписанные с Россией, не стоят бумаги, на которой они подписаны. Все слова, уверения об уважении суверенитета и территориальной целостности Азербайджана, сказанные ранее, ныне и в будущем российскими политиками разного уровня не стоят и гроша ломаного.

Доказать это можно на примере Украины. Президент России Владимир Путин, глава МИД России Сергей Лавров долгие годы уверяли, что с уважением относятся к суверенитету и независимости Украины. А пропагандист Соловьев ранее называл военным преступником того, кто задумает войну России против Украины. Что произошло потом? Аннексия Крыма, поддержка сепаратизма в Донбассе, признание «независимости» «ЛНР» и «ДНР» со стороны России. А 24 февраля Россия начала полномасштабную войну против Украины.

Российские оккупанты уничтожают на своем пути все. Они сравняли с землей Мариуполь, разбомбили Харьков, Бучу, Ирпень. Они уничтожили огромное количество жилых домов, больниц, школ, детских садов. Они вынудили миллионы украинцев стать беженцами. Ровно такой же сценарий мечтала бы осуществить Россия и против Азербайджана.

Слишком много накопилось тому косвенных доказательств. И дело далеко не только в том, что имел место скандал с Михаилом Делягиным, депутатом Государственной Думы России, заместителем председателя Комитета ГД ФС РФ по экономической политике, советником руководителя фракции партии «Справедливая Россия» Сергея Миронова, который в эфире федерального российского телеканала РТР, в прайм-тайм в вечернем пропагандистском шоу «60 минут» озвучил предложение применить тактическое ядерное оружие против Азербайджана, ликвидировать нашу нефтяную промышленность.

Дело в том, что Делягин так и не был привлечен у уголовной ответственности в РФ. Его не лишили депутатского мандата. А его извинения были крайне хамскими по тону и содержанию. При этом, таких «делягиных» в РФ много. К примеру, таковым является и экс-депутат ГД РФ, уроженец села Белая Глина Белоглинского района Краснодарского края Сергей Шерин. Есть в сети его выступление, в ходе которого он решил вспомнить о том, что Азербайджан — это бывшая республика СССР. О том, что история Азербайджана насчитывает тысячи и тысячи лет, как и о том, что наша страна была территориально намного больше, чем ныне, этот оратор не знает или сознательно не говорит. Он упоминает лишь про семь с небольшим десятков лет, когда Азербайджан был оккупирован и насильно впихнут в СССР. Выход из которого был для нас кровавым. Чего стоит хотя бы карательная акция советских войск в январе 1990 года. Это была месть дряхлеющей империи, ее попытка удержать Азербайджан от обретения независимости, суверенитета, счастья. Шерин напоминает, что Армения является членом ОДКБ, тогда как Азербайджан в этой организации не состоит.

И правильно делает. Официальный Баку давно и прочно послал эту организацию вслед за российским военным кораблем. Азербайджан является внеблоковой страной, важным и уважаемым членом Движения неприсоединения. При этом, Азербайджан имеет договора о военно-политическом сотрудничестве с братской Турцией. Именно это обстоятельство удержало российскую сторону от открытого вовлечения в ход 44-дневной войны на стороне Армении. Открытого, подчеркиваю особо. Потому, что Россия десятилетиями снабжала армянскую армию своим оружием. Потому, что снабжение Армении российским оружием, воздушным путем прежде всего, шло на протяжении всей 44-дневной войны. Потому, что в РА отправились российские «добровольцы», открыто и гордо кричавшие о своем участии в войне против Азербайджана и на азербайджанской земле.

Потому, что на российских федеральных телеканалах имел место откровенный анти-азербайджанский шабаш, а прихвостень Габриэлянова, позорно известный Пегов открыто воспевал «героизм» карабахских сепаратистов и армянских оккупантов. Он был рядом с военными преступниками, на их стороне. Так что, Россия, всесторонне, как могла, поддерживала Армению. На большее она просто не могла решиться.

Почему? Да потому, что ее главной целью, как сейчас стало очевидно, была и остается Украина. К войне против которой Россия готовилась основательно. И которую она сейчас, на глазах у всего мира, проигрывает. Свыше 17.000 уничтоженных в Украине российских оккупантов, семь отправленных на тот свет генералов, огромное количество самолетов, вертолетов и прочего — таков бесславный итог российского вторжения в Украину.

Миф о «второй по силе армии мира» рассеялся, как туман. Он бы рассеялся еще ранее, если бы Россия посмела открыто влезть в 44-дневную войну. Популярная в Украине песня про то, что лучшим пастухом для российских военных отар является «Байрактар», актуальна и в качестве оценки итогов 44-дневной войны. Сомневающимся хочу напомнить то, о чем вскоре по окончании 44-дневной войны в выпуске программы «Наповал» заявил известный российский журналист Александр Невзоров. «Искореженную и закопченную русскую мечту провезли по улицам Баку. Больнее всего было русским патриотам. Для них День Победы в Азербайджане стал смертельным зрелищем. Не случайно на самых главных каналах России не было ни единого кадрика. И дело не в поверженном союзнике. Не в Армении, о которую теперь Баку вытирает ноги. Нет. Москве пофигу на самом деле Армения. Там нет ни людоедов, ни отравителей, ни маньяков в руководстве. То есть особых причин у Москвы любить Армению нет. Не военный позор Армении переживала Москва. Причина боли была совсем в другом. И это действительно была лютая боль. Дело в том, что в совершенно непотребном виде искореженную и закопченную провезли по улицам Баку русскую мечту, национальную идею России. Технику. Азербайджан хвастался перед всем миром своими трофеями: он показал всю ту технику, что Москва тихонько передавала последние годы Карабаху. Погибшую и искореженную. Все то же самое, что так гордо показывали на параде 9 мая в Москве, провезли и в Баку. Москва показала, как это выглядит свежим, покрашенным, надраенным и на параде. А Баку показала российскую супертехнику после реального боя. И показала ее истинную цену: С-300, С-400, «Панцири», «Грады», «Триумфы», танки, БРДМ, БТР, БМП – все, на что молится Россия», — указал тогда Невзоров на важное обстоятельство.

О котором «забыл» экс-депутат ГД РФ, тракторист-машинист настолько широкого профиля, что включает в себя и выступления в КВН, политологию и тиражирование провокационных глупостей Александр Шерин. Но в Азербайджане все помнят. И про шениных, и про делягиных. Наша страна понимает, что из себя представляет Россия. Иллюзий тут нет и быть не может. Есть только правильный курс на экономическое и военное укрепление нашей страны, на расширение круга ее настоящих, сильных союзников.