Шелковые шарфы с орнаментами карабахских ковров от Гюльнары Халиловой — ФОТО

орнаментами карабахских ковров – «Xanlıq», «Xan Qarabağ» и «Xantirmə», сообщает #. В преддверии праздника Новруз руководитель Центра азербайджанской национальной одежды, доктор философии по искусствоведению Гюльнара Халилова представила шелковые шарфы сорнаментами карабахских ковров – «Xanlıq», «Xan Qarabağ» и «Xantirmə», сообщает #.

Карабахское ковроделие входит в Список шедевров устного и нематериального наследия ЮНЕСКО как часть азербайджанского ковроткачества. Карабахские ковры всегда отличались своей красотой, гаммой цветовых сочетаний и орнаментами среди аналогичных изделий, производимых не только в других регионах Азербайджана, но и в странах Востока. Чарующее изящество карабахских ковров привлекало внимание ценителей этого вида искусства далеко за пределами Азербайджана, удостаивалось международных наград.

которой нашли отражение его богатый духовный мир, мировоззрение и эстетика. Изделия различных школ национального ковроткачества неоднократно восхвалялись во многих исторических книгах, классической литературе и фольклоре, но особая роль принадлежит карабахским коврам. Поэтому очередной свой проект я решила посвятить этой сфере», — отметила Гюльнара Халилова, которая ранее представила коллекции, посвященные Карабаху – «Хары «Азербайджан — край, веками славившийся своим искусством, ведущее место в котором по праву принадлежит ковроткачеству. Для нашего народа ковроделие является той областью культуры, вкоторой нашли отражение его богатый духовный мир, мировоззрение и эстетика. Изделия различных школ национального ковроткачества неоднократно восхвалялись во многих исторических книгах, классической литературе и фольклоре, но особая роль принадлежит карабахским коврам. Поэтому очередной свой проект я решила посвятить этой сфере», — отметила Гюльнара Халилова, которая ранее представила коллекции, посвященные Карабаху – «Хары

бюльбюль», «Карабах», «Карабах — это Азербайджан».