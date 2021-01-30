Шехиды Отечественной войны перезахоронены

Похороненные на общегородском кладбище Баку 18 шехидов Отечественной войны перезахоронены в Аллее шехидов в Ясамальском районе. Как передает Report, обращения семей шехидов в связи перезахоронением были подробно рассмотрены с их участием, определено оптимальное решение возникшей проблемы.

Отметим, что принятие решения затянулось по причине того, что несколько семей шехидов настояли на перезахоронении, в то время как большая часть пожелала оставить могилы на этом кладбище.

Сегодня состоялась еще одна встреча официальных структур с семьями шехидов, где была учтена их общая просьба о смене места захоронения.

После этого было принято решение о перезахоронении 18 шехидов Отечественной войны в Аллее шехидов Ясамальского района.

Процесс перезахоронения осуществлялся с участием религиозных деятелей и родственников шехидов.

Согласно сообщению, при вскрытии могил, внутри их просачивания воды обнаружено не было.