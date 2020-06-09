Шеф полиции Портленда передала свою должность афроамериканцу

«Полиция Портленда должна быть лидером в переменах. Они начитаются с веры. Эта перемена в руководстве идет от моего сердца. Чак Ловелл посвятил своей службе всю жизнь. Я на 100% уверена в нем и в его руководстве», — написала шеф полиции Джами Реш в Twitter.