Шеф полиции Портленда передала свою должность афроамериканцу

Глава полиции города Портленд, штат Орегон, ушла в отставку на фоне беспорядков в городе, передав пост афроамериканцу.

«Полиция Портленда должна быть лидером в переменах. Они начитаются с веры. Эта перемена в руководстве идет от моего сердца. Чак Ловелл посвятил своей службе всю жизнь. Я на 100% уверена в нем и в его руководстве», — написала шеф полиции Джами Реш в Twitter.

Местный портал Oregonian пишет, что главу полиции критиковали за ее слабое реагирование на беспорядки в городе после смерти Джорджа Флойда. Отмечается, что теперь руководство полицией перейдет афроамериканцу.(РИА Новости)
| 2020-06-09T10:22:12+04:00 9 июня 2020, 13:27|12345 (Пока оценок нет)
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