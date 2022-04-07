Руководитель Пентагона Ллойд Остин заявил, что США не испытывают страха перед президентом России Владимиром Путиным, но считают важным избежать возникновения ситуации ядерного соперничества с Москвой. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Я не знаю, что держит в уме Владимир Путин, как не знают и многие другие люди. Вы использовали слово «страх» применительно к Путину, и я хотел бы отметить, что моей ключевой задачей является управление эскалацией (напряженности). Для нас важно убедиться в том, что мы не окажемся в ситуации ядерного соперничества, если такого исхода возможно избежать», — рассказал Остин.

Он также добавил, что с точки зрения администрации Соединенных Штатов, в президенте РФ «нет ничего, чего стоило бы бояться».

По словам главы Пентагона, уже существуют наблюдатели свидетельства этому в действиях Соединенных Штатов, в том числе размещение американских сил в государствах — члена Североатлантического альянса восточного фланга.