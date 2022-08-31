По итогам трехсторонней встречи Президента Азербайджана Ильхама Алиева, премьер-министра Армении Никола Пашиняна и председателя Совета Европейского Союза Шарля Мишеля, состоявшейся сегодня в Брюсселе, сделано официальное заявление.

Заявление для прессы распространил Шарль Мишель.

Он отметил, что это была четвертая дискуссия в таком формате.

«Наши обсуждения были посвящены последним событиям на Южном Кавказе и отношениям между ЕС и обеими странами. Наши обмены мнениями были открытыми и продуктивными, и я хотел бы поблагодарить за это обоих лидеров. Мы рассмотрели весь комплекс вопросов, которые были частью нашей повестки.

Отрадно видеть, что было предпринято немало шагов для реализации договоренностей, достигнутых в ходе нашей последней встречи», — говорится в заявлении.

Стороны договорились активизировать предметную работу по продвижению мирного договора, регулирующего межгосударственные отношения между Арменией и Азербайджаном, и поручили министрам иностранных дел встретиться в течение одного месяца для работы над проектами текстов.

Также в ходе встречи был оценен прогресс по всем вопросам, связанным с делимитацией границы, рассмотрены варианты стабилизации ситуации в регионе.

Участники встречи договорились, что следующее заседание комиссий по делимитации пройдет в ноябре в Брюсселе, а также обсудили спектр условий по разблокированию транспортных маршрутов.

Кроме того, в заявлении подчеркивается важность подготовки населения обеих стран к долгосрочному устойчивому миру.

«Евросоюз готов и дальше наращивать свою поддержку на пути к долгосрочному устойчивому миру. ЕС также будет продолжать настаивать на продвижении экономического развития на процветание обеих стран и благополучия их населения», — отмечается в документе.

В завершение стороны договорились снова встретиться в этом формате к концу ноября.