Подчинить себе ближнего — давняя захватывающая страсть, присущая некоторым людям. Возможно, именно это желание двигало создателями театра марионеток. Куклы послушно выполняют желания тех, кто ими управляет. Театр. Народный театр, показывающий свои спектакли на площадях городов и деревень. Вот где простолюдины могли вдоволь посмеяться, в том числе, и над своими обидчиками, представлявшими власть. Представление для всех. Каждый волен догадываться о том, что скрыто за незамысловатой интригой. Не сомневайтесь, посвященные в местные события зрители, безошибочно определяли о ком и о чем идет речь. Одно дело догадываться, а другое дело знать. Угроза того, что догадка может превратиться в факт и является основой шантажа.

Шантаж построен на простой дилемме: или делаешь так, как я хочу, или я открою всем то, что разобьет вдребезги твою жизнь, ты попадешь в тюрьму, лишишься любимого человека, имущества… А значит тот, кто попадает на крючок к шантажисту превращается в марионетку. Обычное дело, обычный шантаж.

Сегодня актуальным является шантаж на государственном уровне. Да, и такое бывает. Начиная с 24 февраля 2022 года, большая часть государств на планете является свидетелем ядерного шантажа со стороны России. Если Украина не согласится с российскими условиями, проще говоря, с оккупацией значительной части ее территории, то Россия оставляет за собой право сбросить на братьев славян атомную бомбу. Шантаж ядерным оружием звучит на всех медийных российских площадках, из уст персонажей разного уровня, начиная с блогеров, влогеров и иных героев телеграмм каналов, державных пропагандистов, заканчивая официальными лицами, депутатами, генералами и государственными деятелями самого высокого ранга. Начинали они с атомной бомбы, которую необходимо сбросить на Украину, а дальше аппетиты стали расти, пропагандисты и их «эксперты» в студиях мечтают и озвучивают свои мечты стереть в порошок Лондон, Вашингтон и прочие столицы. Если следовать логической цепочке и предположить, что данные угрозы будут осуществлены, то нет сомнений в том, что и российская столица получит свою долю атомного заряда. Шантаж, возведенный в абсолют, ставший одним из главных инструментов государственной политики, в определенный момент перестает работать. И не только потому, что перестают верить в то, что шантажист осуществит свою угрозу, во всяком случае, не только поэтому. Устают бояться.

Такого рода шантаж, не имеет границ и определённого адресата. Его особенностью, как выясняется, является размывание границ и потеря конкретной цели. Начинается абсолютный шантаж так же, как и обычный, а далее, распаляясь от собственного могущества и величия, авторы шантажа выбирают все более высокие и прежде недостижимые цели. Выше, круче, суровее. В чем мы убеждаемся ежедневно. Российские деятели трудятся день и ночь над тем, чтобы обычные земляне, не забывали ни на минуту о том, что их судьба целиком и полностью зависит от воли российской администрации.

«Скромное обаяние могущества» привлекает диктаторов. Желание завладеть ядерным оружием в надежде, при случае, выступить в качестве Зевса громовержца, особенно ярко проявилось у союзника России, президента Беларуси, господина Лукашенко. Действительно ли это инициатива Лукашенко, либо старший российский брат решил привлечь в ряды «могущественных деятелей» младшего, сказать определённо, сложно. Процитирую отрывок из интервью, которое президент Беларуси дал госпоже Скабеевой, где он заявил, сославшись на разговор с российским президентом:»Я не просто его просил, я уже требовал: «Верни мне ядерное оружие». Не надо стратегическое. Оно мне зачем? С Америкой я же не собираюсь воевать. Тактического вполне достаточно. Да, мы договорились. Мы выполняем это, целью мы были всегда. Нас порвать на куски с 2020 года хотели. Против ядерной страны, страны, которая обладает ядерным оружием, никто еще не воевал».

Аргументы господина Лукашенко ясны. Правда, он не упоминает о том, что разместив на территории Беларуси, ядерное оружие, страна, по его инициативе, становится законной целью ядерных держав. Все в этом мире имеет две стороны. И наличие ядерного оружия предполагает наличие больших рисков не только в области хранения, утилизации ядерных отходов, но и потому, что таким образом государство входит в обойму стран, на которые нацелены ядерные боеголовки противников.

Приходится констатировать, что зачастую, государства, страдают теми же пороками, что и отдельные личности. Во многом эти пороки зависят от верховных правителей, пытающихся сформировать сознание населения своей страны в соответствие со своими взглядами. В случае несменяемости правителя, его особого статуса, убежденности в своей безнаказанности и исторической миссии, государство может впасть в маразм. История изобилует подобными примерами. Государство, использующее шантаж в качестве политического инструмента, уподобляется криминальному авторитету, для которого шантаж, привычный способ получать желаемое.

Шантаж – опасный инструмент, работающий до поры до времени. Судьба шантажиста туманна, но то, что ничего хорошего его не ждет, сомневаться не приходится.