Задержано еще одно должностное лицо Государственного таможенного комитета.

Об этом говорится в сообщении Службы государственной безопасности.

Отмечается, что выявлены подозрения в том, что Расулов Масум Эйнулла оглу, занимающий должность начальника Главного оперативно-следственного управления Государственного таможенного комитета, злоупотреблял должностными полномочиями, присвоил средства государственного бюджета в особо крупном размере.

Масум Расулов задержан 14 июля 2022 года в качестве подозреваемого и привлечен к уголовной ответственности по статьям 179.4 (присвоение государственного имущества в особо крупном размере) и 308.1 (злоупотребление должностными полномочиями) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.

В настоящее время продолжаются следственно-оперативные мероприятия.

Отмечается, что на основании поступившей информации о незаконных действиях, сопровождающихся нарушением таможенного законодательства Азербайджанской Республики, наносящих ущерб правам граждан, охраняемым законом интересам государства, порочащих деятельность государственных органов, в Службе государственной безопасности 10 июня 2022 года были проведены комплексные оперативно-следственные мероприятия по начатому уголовному делу.