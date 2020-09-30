СГБ Азербайджана обратилась к гражданам страны по поводу активности армян

Граждане Азербайджана демонстрируют высокий боевой дух и бдительность в ходе боевых действий на линии соприкосновения армяно-азербайджанских войск.

Как сообщает Trend со ссылкой на Службу государственной безопасности (СГБ), в то же время армяне и другие иностранные граждане, действуя под прямым диктатом армянских спецслужб, в целях создания напряженности среди азербайджанского населения, направления общественного мнения, создания межнациональной конфронтации в обществе, а также получения информации о боевых действиях Вооруженных сил Азербайджана, их тактических передвижениях, мер материально-технического обеспечения, о мнении общественности касательно военных операций и мобилизации значительно увеличили свою активность, распространяя голосовые сообщения, текстов дезинформационного характера, монтажированные фальшивые фото-видео материалы через социальные сети и профили СМИ, учетные записи, мессенджеры, SMS и электронную почту.

Армянская сторона последовательно работает над созданием недоверия к военным успехам азербайджанской армии, пытается наладить контакты с народом Азербайджана, проводить среди него целевые опросы с некоторыми заманчивыми и платными предложениями.

В связи с вышеизложенным, мы призываем наших граждан не следовать провокациям противника, сообщать СГБ о разведывательно-провокационных обращениях, адресованных им, через WhatsApp и Telegram (+994774059999).