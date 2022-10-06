«Севилья» уволила Хулена Лопетеги после поражения 1:4 от «Боруссии» в Лиге чемпионов. Испанский клуб вообще отвратительно начал сезон: в чемпионате команда идет возле зоны вылета и выиграла лишь один матч из 9. Про увольнение тренера писали примерно все – Marca сообщала, что вне зависимости от результата против «Боруссии» Лопетеги заменит Хорхе Сампаоли.

Хулен Лопетеги высказался о своей отставке с поста главного тренера «Севильи».

«У меня смешанные чувства. Первое, что у меня в голове и на сердце – это благодарность. Я благодарен моему клубу, городу, болельщикам «Севильи», игрокам – всем, кто работает на благо «Севильи».

У нас было много счастливых моментов. Но вместе с тем мне грустно – жаль покидать клуб, который я люблю и который, вне всяких сомнений, будет развиваться», – сказал Лопетеги. (sports.ru)