В январе в Европарламент поступило предложение о введении спецтрибунала для РФ. С тех пор свою поддержку выразили ряд стран и чиновников ЕС.

Северная Македония стала 36 страной, поддержавшей создание спецтрибунала против России. Об этом в пятницу, 28 апреля, написал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«Я ценю наших македонских друзей, которые присоединились к нашей борьбе за справедливость. Поддержка Специального трибунала продолжает набирать обороты», — отметил Кулеба.

Как сообщалось, в сентябре 2022 года Президент Владимир Зеленский создал рабочую группу во главе с руководителем ОП Андреем Ермаком, которая прорабатывает вопрос создания специального трибунала для привлечения к уголовной ответственности руководства Российской Федерации за совершение преступления агрессии против Украины. Создание такого трибунала поддержали Парламентская ассамблея Совета Европы, Европарламент, Парламентская ассамблея НАТО, Парламентская ассамблея ОБСЕ и отдельные государства. (Корреспондент.net)